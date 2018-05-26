آبي وبوتين يبحثان إقامة مشروعات اقتصادية في جزر متنازع عليها

الشارقة 24 – رويترز:

عقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم السبت، تستهدف إحراز تقدم بشأن التعاون الاقتصادي، في مجموعة من الجزر تتنازع عليها الدولتان منذ عقود، إضافة إلى أزمة كوريا الشمالية.

وقال آبي في كلمته الافتتاحية خلال لقائهما في الكرملين: "إننا نقوم بالفعل بتحسين العمل في الأنشطة الزراعية التعاونية، في أربع جزر وتدابير إنسانية للسكان السابقين للجزر".

وذكر بوتين إنه في المساء سيمثل مسرح بولشوي المرموق بداية موسم التبادل الثقافي بين الدولتين، مضيفاً حسبما ورد في نسخة من الكرملين حول الاجتماع، "لاحظنا زيادة التجارة والاستثمارات لكن الأهم هو مصلحة البلدين في تطوير العلاقات".

وحسب مراقبون، فإنه من المرجح أن يتفق آبي وبوتين على مشروعات جديدة تتوافق مع ما اقترحه الزعيمان عام 2016، بما في ذلك مشروعات في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والتنمية الحضرية.