مشتبه به يصيب مدرساً وتلميذة في الحادث رقم 23 بأميركا 2018

الشارقة 24 – رويترز:

تستعد السلطات في ولاية إنديانا الأميركية السبت، لتوجيه الاتهام لتلميذ تقول إنه أصاب مدرساً وتلميذة بالرصاص في مدرسة إعدادية، وهو ما تقول وسائل الإعلام إنه الحادث رقم 23 من هذا النوع في المدارس والكليات الأميركية هذا العام.

وألقت الشرطة القبض على التلميذ، الذي كان مسلحاً بمسدسين عندما أطلق النار صباح الجمعة، على مدرس للعلوم وطالبة أخرى في إحدى قاعات الدراسة في مدرسة نوبلزفيل وست الإعدادية في ضاحية تبعد 42 كيلومتراً عن إنديانابوليس.

وأكدت الشرطة أنها تحقق في دوافع المهاجم وكيف حصل على المسدسين، ولم تدل الشرطة بتفاصيل عن كيفية التغلب على المهاجم، لكن شهوداً قالوا لوسائل الإعلام المحلية إن المدرس انتزع المسدسين من الجاني وطرحه على الأرض على الرغم من إصابته.

وحتى وقت مبكر من صباح السبت، لم تكن الشرطة قد كشفت عن اسم التلميذ المشتبه به أو وجهت له اتهاماً.

وأعلنت قناة "سي.إن.إن" أن الحادث هو الثالث والعشرين في الولايات المتحدة منذ بداية 2018 وأنه يأتي بعد أسبوع واحد من قيام طالب في مدرسة ثانوية في سانتافي بولاية تكساس، بقتل ثمانية من زملائه ومدرسين اثنين بالرصاص.