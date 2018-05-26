مقتل 19 في تصادم بين حافلة وشاحنة وجرار زراعي في أوغندا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت الشرطة الأوغندية السبت، أن 19 شخصاً لقوا حتفهم في حادث سير وقع بين حافلة ركاب وجرار زراعي وشاحنة كانت تحمل عصائر شمال أوغندا.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، إيميليان كايما أن الحادث وقع الليلة الماضية، وكان ثلاثة أطفال من بين القتلى.

وأضاف في بيان، أن الحافلة "اصطدمت بجرار زراعي، وأصابته بأضرار بالغة، وانزلقت لتصطدم بشاحنة أخرى".

وتابع كايما أن "فرق الإغاثة تعمل بلا كلل لإنقاذ المصابين، ويتم إرسال تعزيزات لدعم خدمات الإنقاذ"، بدون أن يكشف عن عدد المصابين.

وتنتشر حوادث الحافلات في الطرق بأوغندا، وتعزوها السلطات إلى تجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثير الخمور، والحالة الفنية السيئة للسيارات.