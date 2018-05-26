الشرطة الماليزية تضبط 28 مليون دولار بشقة رئيس وزراء ماليزيا السابق

الشارقة 24 - د.ب.أ:

ذكرت الشرطة الماليزية الجمعة، أنها عثرت على أموال بقيمة 114 مليون رينجيت "6ر28 مليون دولار"، داخل أمتعة، تم ضبطها في شقة تخص رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق.

وأكد عمار سينج رئيس فريق التحقيقات، بشأن الجريمة للصحافيين أن 35 حقيبة من حقائب الأمتعة الـ 72 كانت تحتوي على أموال في 26 عملة مختلفة، لاسيما من ماليزيا وسنغافورة.

وأضاف أن قيمة المجوهرات والساعات التي تم العثور عليها في الحقائب الـ 37 الأخرى لم يتم تحديدها بعد.

وداهمت الشرطة الشقة الفارغة في مجمع سكني فاخر في كوالالمبور، وعقارات أخرى تخص نجيب الأسبوع الماضي، وصادرت أيضاً مئات من حقائب اليد الفاخرة.

وواجه نجيب، الذي منع من مغادرة البلاد إلى جانب زوجته، ست ساعات من الاستجواب، من قبل محققي مكافحة الفساد، الخميس، بسبب ما يزعم من تورطه في فضيحة اختلاس في صندوق التنمية الماليزي "1.إم.دي.بي".

ويتهم نجيب باختلاس حوالي 5ر4 مليار دولار من الصندوق، بما في ذلك حوالي 700 مليون دولار، يزعم أنه تم نقلها بشكل مباشر إلى حسابه المصرفي الشخصي.