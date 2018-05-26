سائقو الشاحنات في البرازيل يواصلون إغلاق الطرق

الشارقة 24 – رويترز:





واصل سائقو الشاحنات في البرازيل احتجاجهم الذي أدى إلى إصابة قطاعات رئيسية في أكبر اقتصاديات أميركا الشمالية بالشلل، وإلى وضع السائقين في مواجهة مع رئيس البرازيل ميشيل تامر، الذي أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسية.

وسيدخل الاحتجاج يومه السادس، السبت، وأصدرت ساو باولو أكبر مدن ومركز اقتصادي في أميركا الجنوبية حالة الطوارئ مثلما فعلت ريو دي جانيرو.

ونفد الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى أنحاء البرازيل، كما خلت المتاجر العملاقة من السلع، وقالت المستشفيات إن التموين لديها نفد.

وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ألغت مدارس كثيرة الدراسة بعد عجز المدرسين عن الوصول إلى العمل.

وقالت مجموعة "إيه.بي.بي.إيه" البرازيلية للحوم، إن نقص إمدادات العلف قد تؤدي إلى نفوق مليار طائر.

وقال تامر في كلمة عبر التلفزيون إن "من يغلقون الطرق السريعة ويتصرفون بشكل متطرف يلحقون الضرر بالشعب".

"لن نسمح بأن تواجه المستشفيات نفاد الإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح، لن نسمح بتضرر الأطفال نتيجة إغلاق المدارس".