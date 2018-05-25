بريطانيا تدعو لمحاسبة روسيا على إسقاط الطائرة الماليزية

الشارقة 24 – رويترز:

انضمت الولايات المتحدة الجمعة، إلى الأصوات التي تطالب روسيا بالاعتراف بدورها في إسقاط الطائرة الماليزية، التي حملت رحلتها رقم "إم.إتش17"، فوق شرق أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان "حان الوقت لكي تعترف روسيا بدورها في إسقاط الرحلة إم.إتش17 والكف عن حملتها الشرسة للتضليل".

وألقى البيان أيضاً باللوم على العدوان الروسي، في مقتل أكثر من 10300 شخص في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أنه ينبغي محاسبة روسيا على أفعالها، بعد أن أفاد تقرير عن إسقاط الطائرة، بأن الصاروخ الذي استخدم يخص وحدة في الجيش الروسي.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستحمل الدولة الروسية المسؤولية عن دورها في إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وصرح جونسون في بيان "يعتقد الكرملين أن بوسعه التصرف بلا رادع، على الحكومة الآن أن تُحاسب على أفعالها فيما يتعلق بإسقاط الطائرة".

وأضاف "هذا مثال فاضح على استخفاف الكرملين بأرواح الأبرياء"، وقتل عشرة بريطانيين في الواقعة.

ووصلت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بالفعل إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ الفترة التي أعقبت الحرب الباردة، بعد تسميم جاسوس روسي سابق، وابنته بغاز للأعصاب في إنجلترا، في مارس، وتلقي بريطانيا مسؤولية الهجوم على الكرملين.

ونفت روسيا صلتها بهذا الهجوم وبإسقاط الطائرة الماليزية.

وذكر أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج أنه ينبغي على روسيا تقبل المسؤولية عن إسقاط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، والتعاون مع التحقيق الدولي في هذا الصدد.

وصرح ستولتنبرج في بيان: "أدعو روسيا لقبول مسؤوليتها والتعاون بشكل كامل مع كافة الجهود من أجل تحقيق المساءلة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2166".

وأضاف: "إسقاط الطائرة الماليزية كان مأساة عالمية ويجب إخضاع المسئولين للمساءلة".

وأعلنت هولندا وأستراليا الجمعة، أنهما تحملان الدولة الروسية المسؤولية عن "دورها"، في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء قيامها بالرحلة، مما أدى إلى مقتل كل ركاب الطائرة وعددهم 298 شخصاً، وأنهما ستسعيان للحصول على تعويضات.

وأكد وزير الخارجية الهولندي ستف بلوك أن إحدى الخطوات المقبلة المحتملة، إحالة القضية إلى محكمة دولية، لكن هولندا وأستراليا ستسعيان أولاً للحصول على رد فعل مقبول من موسكو.

وتابع بلوك خلال مؤتمر صحافي في لاهاي "ثبت الآن بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك صلة مباشرة بين الصاروخ الذي أصاب الرحلة إم.إتش17 والجيش الروسي".

وأضاف "ندعو روسيا لتحمل مسؤوليتها وإبداء تعاون تام مع التحقيق، بهدف الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الرحلة".

وذكر بلوك أنه تحدث عبر الهاتف الجمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ووصف لافروف بأنه "متحفظ" وقال إنه كرر مراراً بأن روسيا ليست مسؤولة.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف الجمعة، أن روسيا لم تكن مشاركة بشكل كامل في التحقيق الهولندي في الحادث، ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تثق في نتائجه، وعندما سئل إن كان الكرملين ينفي ما يتردد عن ضلوع روسيا أجاب "بالقطع".

وجاء إعلان مجلس الوزراء الهولندي بعد يوم من تقرير مؤقت، أصدره مدعون يحققون في سقوط الطائرة، وجاء فيه أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، وهو من طراز بوك، أطلق من قاذفة صواريخ في الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الروسية.