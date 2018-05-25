عميلان بالمخابرات الفرنسية يتهمان بالتجسس لحساب "الصين"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن عميلين سابقين في المخابرات الفرنسية، سيمثلان للمحاكمة بتهمة الخيانة، فيما يتصل بإفشاء أسرار دولة لقوة أجنبية.

وأكدت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي الجمعة، اعتقال عميلين متقاعدين في ديسمبر، إلى جانب زوجة أحدهما، لأن المعلومات المسربة "يمكن أن تقوض أمن الدولة".

وصرحت بارلي لتلفزيون "سي نيوز" بأنه يعتقد أن العميلين أفشيا أسراراً أثناء عملهما في جهاز المخابرات الفرنسي، ورفضت التعقيب على تقارير غير مؤكدة بأن الصين هي القوة الأجنبية المعنية.

وأكد مصدر قضائي لرويترز، أنه تم فتح تحقيق رسمي في أمر العميلين في 22 ديمسبر، بتهم التجسس لحساب قوة أجنبية وإفشاء معلومات شديدة السرية، وتقديم معلومات تضر بمصالح قومية أساسية.

وأضاف المصدر أن أحد العميلين اللذين لم تكشف هويتهما، يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على الخيانة تحريضاً مباشراً.