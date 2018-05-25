الصين: ليس واقعياً استخدام التدريبات العسكرية للضغط بشأن السيادة

الشارقة 24 – رويترز:



قالت الصين إن من غير الواقعي أن تستخدم الولايات المتحدة التدريبات العسكرية للضغط عليها بشأن السيادة، وذلك بعدما سحبت واشنطن دعوة لبكين لحضور تدريبات بحرية كبرى.

وتدريبات "ذا ريم أوف ذا باسيفيك"، التي تستضيفها الولايات المتحدة وحضرتها الصين في السابق، توصف بأنها أكبر تدريب دولي بحري في العالم، وتجرى التدريبات كل عامين في هاواي في يونيو ويوليو.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن سحب الدعوة جاء رداً على ما تعتبره إضفاء الصين طابعاً عسكرياً على جزر في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي استراتيجي تزعم بكين السيادة على مناطق كبيرة فيه.