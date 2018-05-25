ترامب يؤكد استعداد جيشه لمواجهة كوريا الشمالية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تشاور مع القادة العسكريين في بلاده، بعدما ألغى اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "إن جيشنا، الذي يعتبر الأقوى في العالم بفارق كبير عما يليه والذي تم تعزيزه مؤخراً، كما تعلمون جميعاً، مستعد إذا لزم الأمر".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، تحدثت إلى كوريا الجنوبية واليابان، وهما ليستا مستعدتين فحسب إذا ما ارتكبت كوريا الشمالية أعمالاً حمقاء أو متهورة، لكنهما مستعدتان أيضاً لتحمل نسبة كبيرة من تكلفة أي عبء مالي، وأي تكاليف مرتبطة بالولايات المتحدة، في العمليات العسكرية، إذا وضعتنا الظروف في موقف مؤسف كهذا".