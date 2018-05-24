أميركا تفرض عقوبات على شركات الطيران الإيرانية

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت تقارير إخبارية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 أشخاص وشركات، بتهمة مساعدة شركات الطيران الإيرانية الخاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شركة طيران "ماهان أير" الموجودة في طهران، بتهمة لعب "دور حيوي في تصدير النفوذ الضار لنظام الحكم الإيراني إلى الخارج"، بحسب بيان الوزارة، الذي ذكر أن ماهان أير تنقل "بشكل روتيني" المقاتلين والعتاد إلى سوريا لمساعدة نظام حكم الرئيس بشار الأسد.

وكانت أميركا قد وضعت شركة "ماهان أير" على قوائم العقوبات عام 2011، بدعوى مساعدتها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.