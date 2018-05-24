ترامب يلغي قمته المقررة مع زعيم كوريا الشمالية

الشارقة 24 – وكالات:

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حتى بعد أن أوفت كوريا الشمالية بتعهدها بهدم أنفاق في موقع للتجارب النووية.

وقال ترامب في خطاب إلى زعيم كوريا الشمالية، مشيراً إلى القمة التي كان من المقرر عقدها يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة "للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

ووصف ترامب القمة، بأنها "فرصة ضائعة" وقال إنه يأمل في لقاء كيم يوماً ما.

وفي وقت سابق الخميس، هددت كوريا الشمالية مرة أخرى بالانسحاب من القمة غير المسبوقة مع ترامب، وحذرت من أنها مستعدة لمواجهة نووية مع واشنطن إذا تطلب الأمر.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، انتقدت تشوي سون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية مايك بنس نائب الرئيس الأميركي لمقارنته كوريا الشمالية "وهي دولة نووية" بليبيا التي تخلى زعيمها الراحل معمر القذافي عن برنامج نووي غير مكتمل ثم قتله فيما بعد مقاتلون مدعومون من حلف شمال الأطلسي.

وفي كوريا الجنوبية، قال متحدث باسم الرئيس مون جيه-إن إنه التقى بكبار مستشاريه الأمنيين ومستشارين آخرين، بعد إلغاء القمة.

وأضاف يون يونغ-تشان السكرتير الصحافي للبيت الأزرق إن مون يلتقي مع وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان من بين مسؤولين آخرين.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه الشديد"، إثر إلغاء القمة التاريخية، وقال خلال عرض برنامجه لنزع الأسلحة في جنيف "على كل الأطراف مواصلة حوارهم لإيجاد سبيل نحو نزع الأسلحة النووية بشكل سلمي، ويمكن التحقق منه في شبه الجزيرة الكورية".