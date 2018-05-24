روسيا تنفي ضلوعها في حادثة إسقاط طائرة ماليزية في 2014

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن لا صلة لها بإسقاط طائرة ماليزية فوق شرق أوكرانيا عام 2014.

جاء ذلك، رداً على نتائج تحقيق أجراه مدعون هولنديون في الكارثة، أكد أن نظاماً صاروخياً أطلقته الوحدة 53 المضادة للطائرات في الجيش الروسي، استخدم في إسقاط الرحلة الماليزية إم.إتش17.

وقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 وثلثاهم من هولندا.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي"، أن رئيس الوزراء مارك روته، قطع زيارته إلى الهند ليلحق بموعد لاجتماع مجلس الوزراء غداً الجمعة من أجل بحث مستجدات التحقيق.