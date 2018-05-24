قتيل و26 مصاباً في انفجار بمخزن للألعاب النارية في إسبانيا

الشارقة 24 - رويترز:





ذكرت أجهزة طوارئ أن شخصاً لقي حتفه وأصيب 26 آخرون بينهم 7 أطفال في انفجار بمنشأة لتخزين الألعاب النارية في بلدة توي، في منطقة جاليثيا بشمال غرب إسبانيا.

وذكرت صحيفة "فارو دي فيجو" أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار الذي دمر عشرات المنازل وهشم نوافذ في محيط 4 كيلومترات، لكن خدمات الطوارئ لم تؤكد سوى حالة وفاة واحدة.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الانفجار ونشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة الموندو دخاناً كثيفاً يتصاعد من منطقة سكنية فيما تناثر حطام في الشارع.

وقالت أجهزة الطوارئ إن رجال الإطفاء يتفقدون منزلاً تلو الآخر في المنطقة بحثاً عن قتلى وجرحى محتملين.