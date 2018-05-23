الرئيس الإيطالي يكلف كونتي بتشكيل الحكومة الجديدة

الشارقة 24 – وكالات:



كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يوم الأربعاء، المحامي جوزيبي كونتي، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما رشحه حزب الرابطة اليميني المتطرف، وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.



وأعلن الأمين العام للرئاسة أوغو زامبيتي للصحافيين، أن "رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا استقبل بعد البروفسور جوزيبي كونتي وكلفه تشكيل الحكومة".



وكان المحامي قد وصل في سيارة أجرة إلى المقر الرئاسي، عصر الأربعاء.



وقال لويدجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمنظومة القائمة، والتي كانت تفاوض على برنامج حكومي مشترك مع حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني "يمين متشدد"، مبتهجاً "سبق أن أبلغتكم بذلك، سبق أن وعدتكم به".



وكثف الحزبان الضغوط في الساعات الأخيرة، وقال سالفيني "إما أن نمضي في الأمر ونغير الأوضاع، وإلا فمن الأفضل العودة إلى صناديق الاقتراع"، في وقت يبدو فيه حزبه في صعود كبير بين الناخبين.



لكن مصداقية كونتي تأثرت بسبب نشر سير ذاتية، أشار فيها إلى تقديمه أبحاثاً قانونية في جامعات ييل والسوربون وكامبريدج ونيويورك وإنترناشونال كولتور انستيتيوت في فيينا.



وخيمت أجواء القلق في بروكسل، حيث دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، إيطاليا إلى تقديم حلول "ذات مصداقية" بشأن دينها العام، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان.



كما انعكس الغموض سلباً على أسواق المال، التي كانت متوترة أصلاً، منذ أسبوع فتراجعت بورصة ميلانو 1.31%، في حين بلغ الفارق بين فوائد الاقتراض الإيطالية والألمانية على 10 سنوات، 191 نقطة عند اختتام المعاملات.



وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي المكلف، بالدفاع عن مصالح بلاده في الاتحاد الأوروبي، وإلى أبعد من ذلك في خطابه الأول، وقال إنه سيعمل "كمدافع عن الشعب الإيطالي"، ويمثل إيطاليا في الاتحاد الأوروبي وعلى المسرح الدولي.