إصابة 6 إثر انحراف طائرة عن مدرج الهبوط في هندوراس

الشارقة 24 - د ب أ:

أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص، أمس الثلاثاء، عندما فشلت طائرة خاصة في الهبوط بشكل صحيح، وانحرفت عن المدرج، لينتهي بها الأمر في شارع قريب بمدينة تيجوسيجالبا، عاصمة هندوراس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المسجلة في الولايات المتحدة وهي من طراز "جلف ستريم جي 200" كانت تقل 7 ركاب وطاقماً من شخصين، وكانت قادمة من مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وكان الشارع الذي انحرفت فيه الطائرة فارغاً.

وقام رجال الإطفاء برش الماء على الطائرة لمنع حدوث انفجار.

وتم نقل المصابين الستة إلى المستشفى لتلقي العلاج.