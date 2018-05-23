روسيا تجري تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ عابرة من غواصة نووية

الشارقة 24 – أ ف ب:

أطلقت غواصة نووية روسية بنجاح، يوم الثلاثاء، أربعة صواريخ باليستية عابرة للقارات من البحر الأبيض على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وقال الجيش الروسي في بيان، إن الغواصة "يوري دولغوروكي" أطلقت الصواريخ من تحت الماء في البحر الأبيض، لتصيب هدفاً تجريبياً عسكرياً على شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق.

وتزن غواصة "يوري دولغوروكي" 14720 طناً، وهي من فئة الجيل الرابع من الغواصات الاستراتيجية، وصممت لحمل صواريخ بولافا العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية، وتم اختبار الغواصة للمرة الأولى في البحر عام 2009.