ترامب يشكك بعقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية في موعدها

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن القمة المزمعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "قد لا تعقد في 12 يونيو المقبل"، كما كان مقرراً.

وأوضح ترامب، أن الترتيبات الخاصة بالقمة في سنغافورة "تمضى قدماً"، لكنه أضاف أنها قد تعقد في وقت لاحق عن الموعد المقترح، وقال للصحافيين أثناء استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في البيت الأبيض "إذا لم تعقد، فربما تعقد في وقت لاحق."

وتابع ترامب "أنت لا تعرف أبداً بشأن الصفقات، لقد أبرمت العديد من الصفقات، أنت لا تعرف أبداً"، وقال إن كوريا الشمالية لديها "فرصة لتكون دولة عظيمة، أعتقد أنه ينبغي عليهم اغتنام الفرصة، سنكتشف قريباً ما إذا كانوا يريدون ذلك أم لا."

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار قريباً، بشأن أي تغييرات في التاريخ المقترح، لكنه امتنع عن ذكر شروط محددة قام بوضعها أو ما إذا كان قد تحدث مع كيم، وأكد من جديد مطلبه بإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

واعترف مون بوجود شكوك حول القمة، لكنه أضاف أنه "لديه كل الثقة" في أن ترامب يمكنه التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الكورية رسمياً، ويحقق "السلام والازدهار" لكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأميركي إنه أجرى اتصالات ليس فقط مع كوريا الجنوبية، ولكن أيضاً مع الصين واليابان، المستعدين للاستثمار في "المساعدة على جعل كوريا الشمالية عظيمة"، وتوقع أن كيم سيكون "سعيداً للغاية" إذا تم التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن كيم "سيكون آمناً" وستكون بلاده "غنية".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أمني كوري جنوبي بارز إنه "واثق بنسبة 99.9%" من أنه سوف يتم عقد القمة المقررة الشهر المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.