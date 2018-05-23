الرئيس الفنزويلي يطرد القائم بالأعمال الأميركي

الشارقة 24 - وكالات:

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، يوم الثلاثاء، طرد القائم بالأعمال الأميركي من البلاد.

وأمهل مادورو القائم بالأعمال الأميركي تود روبنسون 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتخاذ إجراءات جديدة ضد فنزويلا، في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت، يوم الأحد، وفاز فيها مادورو بفترة ولاية جديدة، والتي تعتبرها واشنطن غير ديموقراطية.

فنزويلا: العقوبات الأميركية "جريمة ضد الإنسانية"

وانتقدت وزارة الخارجية في فنزويلا، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، بعد فوز مادورو بفترة جديدة، واصفة العقوبات بأنها "جريمة ضد الإنسانية".

وقالت الوزارة في بيان "تندد فنزويلا مجدداً بحملة العدوان والعداء الممنهجة التي يشنها النظام الأميركي لمعاقبة شعب فنزويلا لممارسته لحقه في التصويت"، وأضافت "تلك الإجراءات التعسفية والأحادية الجانب تشكل جريمة ضد الإنسانية".

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على فنزويلا

من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، بتجاوزات عديدة شابت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي فاز فيها نيكولاس مادورو، وأعلن أنه ينظر في فرض عقوبات.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن "الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض عقوبات"، منددة بما اعتبرته "عوائق كبيرة أمام مشاركة أحزاب سياسية في المعارضة وقادتها" وبـ "تجاوزات عديدة تخللت يوم الانتخابات بما فيها شراء أصوات".

وأكدت موغيريني أن "فنزويلا تحتاج في شكل ملح إلى حل سياسي لوضع حد للأزمة الراهنة، وقبل كل شيء، تلبية الحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً لسكانها"، وأضافت "يكرر الاتحاد الأوروبي ضرورة استعادة العملية الديموقراطية، وأهمية أن تتمكن البلاد من التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".