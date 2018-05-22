واشنطن تعاقب 5 إيرانيين على صلة بالحوثيين

الشارقة 24 – رويترز:

فرضت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عقوبات على خمسة إيرانيين، قالت إنهم زودوا الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، بالخبرات والعتاد الذي استخدم لاحقاً، لإطلاق صواريخ على مدن ومنشآت للبنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن الخمسة هم مهدي أذربيشه ومحمد جعفري ومحمود كاظم آباد وجاويد شير أمين وسيد محمد طهراني.

وأضافت أن الأربعة الأوائل عملوا مع الحوثيين من خلال الحرس الثوري، بينما قدم طهراني المساعدة عبر تمويل من الحرس الثوري.