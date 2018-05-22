إصابة 13 شخصاً في حادث اصطدام قطار بشاحنة في ألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

أصيب 13 شخصاً في ألمانيا جراء اصطدام قطار إقليمي مع شاحنة على مزلقان في ولاية هيسن.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عن الحادث الذي وقع تحديداً في منطقة جروسن-بوزك بالقرب من مدينة جيسن إن مقطورة الشاحنة كانت لا تزال واقفة على قضبان السكك الحديدية عندما اقترب القطار الذي كان يقل 50 شخصاً تقريباً، مضيفاً أن القطار دهس المقطورة.

ولم يتضح السبب بالتحديد وراء حدوث ذلك حتى الآن.

وكان قد انحشر قائد القطار خلال التصادم في عربة القيادة وأصيب بجروح خطيرة، كما أصيب أيضاً محصل القطار، بحسب المتحدث باسم الشرطة الاتحادية.

وأضاف المتحدث أن 11 شخصاً من ركاب القطار أصيبوا أيضاً خلال الحادث.