الولايات المتحدة تهدد إيران بضغوط مالية غير مسبوقة

الشارقة 24 – وكالات:

هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن واشنطن ستفرض ضغوطاً مالية غير مسبوقة على طهران، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بومبيو في خطاب اليوم الإثنين في واشنطن إن "الزعماء في طهران لن يساورهم أي شك بشأن جديتنا."

وتحدث بومبيو في مؤسسة هيريتيج، وهي مركز أبحاث محافظ مقره واشنطن، عن استراتيجية الولايات المتحدة للتعامل مع إيران على نطاق واسع، على النقيض من التركيز الضيق لخطة العمل الشاملة المشتركة على القضية النووية.

ووصف بومبيو الاتفاق النووي الإيراني بأنه رهان خاطئ.

وقال بومبيو إن "الرهان على أن خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي مع إيران)" ستساعد في استقرار المنطقة كان رهاناً سيئاً بالنسبة لأميركا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي الواقع للعالم بأسره.

وشدد أن الاتفاق لم يضع نهاية لطموحات إيران النووية، ولم يردع سعيها للهيمنة الإقليمية.

وتابع أن الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران ستنفذ الآن خارج خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال إنه يجب على إيران وقف دعم الإرهاب، بما في ذلك ميليشيا حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن، وسحب جميع قواتها من سوريا.

وأضاف بومبيو "مطالبنا من إيران ليست غير معقولة. تخلصوا من برنامجكم. ضعوا نهاية له.. إذا اختاروا العودة، إذا بدأوا في تخصيب اليورانيوم، فنحن مستعدون تماماً للرد على ذلك أيضاً، وبالتأكيد لن أطلعكم اليوم بالضبط كيف سيكون ردنا".