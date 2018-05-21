مقتل 5 أشخاص جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في سريلانكا

الشارقة 24 – رويترز:

تسببت أمطار موسمية غزيرة في مقتل 5 أشخاص في سريلانكا، مما دفع السلطات إلى التحذير من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة بعد الاضطرار لفتح بوابات حجز المياه في أنحاء الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقال مسؤولون في مركز إدارة الكوارث بالبلاد إن البرق قتل 3 أشخاص بينما قتل انهيار أرضي الرابع، وتسبب سقوط شجرة في مقتل الخامس.

وقال المتحدث باسم المركز براديب كوديبيلي إن الفيضانات أدت إلى إجلاء السكان من مناطق فاضت مياه عدة أنهار فيها، وصدر "تحذير أحمر" من احتمال وقوع انهيارات أرضية في 4 مناطق.

وقال سوميث أتاباتو المتحدث باسم الجيش إنه تم إرسال أكثر من 100 جندي مع أكثر من 25 قارباً لمواجهة هذه الحالة الطارئة.

ويبدأ المناخ الموسمي في جنوب سريلانكا في مايو ويستمر حتى سبتمبر، وهي فترة تشهد عادة أكبر هطول للأمطار في المنطقة كل عام، ومن نوفمبر حتى فبراير يؤدي المناخ الموسمي في شمال غرب البلاد أيضاً لأمطار غزيرة.