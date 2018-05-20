مادورو يحث الفنزويليين على التصويت ويتعهد بـ "الحوار الوطني"

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في قصر الرئاسة بكراكاس، أرشيفية

الشارقة 24 – وكالات:

دُعي نحو 20 مليون شخص في فنزويلا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية، من المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بغياب أي منافس جدي له، ووسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.

ووصل مادورو إلى مركز اقتراع في العاصمة كراكاس حيث أدلى بصوته.

وقال مادورو، في مؤتمر صحافي، بعد الإدلاء بصوته "نحتاج إلى أن نضع الكراهية جانباً ونجتمع مرة أخرى ونعيد تنظيم صفوفنا على أساس الحب".

وتعهد الرئيس المنتهية ولايته ببدء حوار للسلام والشمولية، مع جميع القطاعات، وعملية مصالحة وطنية مع معارضيه، إذا فاز بولاية ثانية مدتها ست سنوات.

وقال مادورو "توجهوا للتصويت، لكي تظهروا للعالم أن فنزويلا تستحق الاحترام".

وفي مواجهة مادورو، ترشح المنشق عن تيار تشافيز هنري فالكون، على الرغم من قرار تحالف المعارضة "منصة الوحدة الديموقراطية" مقاطعة الاقتراع.

وتوقع محللون، ضعف نسبة الإقبال بعد أن دعا تحالف المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية المعارض، الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات.