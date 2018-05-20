محادثات بين سيؤول وواشنطن لضمان عقد قمة ترامب وكيم

الشارقة 24 – رويترز:

أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن والرئيس الأميركي دونالد ترامب، محادثات، اليوم الأحد، لضمان بقاء القمة بين واشنطن وبيونجيانج على المسار المخطط لها، بعد أن هددت كوريا الشمالية بالانسحاب منها.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن مون وترامب تحدثا هاتفياً لنحو 20 دقيقة، وتبادلا الآراء بشأن تصرفات كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، ولم يدل المكتب بمزيد من التفاصيل.

وأضاف مكتب الرئاسة: "سيعمل الزعيمان عن كثب وبحزم من أجل نجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والمقررة في 12 يونيو، بما يشمل قمة مقبلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يلتقي مون وترامب، الثلاثاء المقبل، في واشنطن، قبل أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بترامب في سنغافورة يوم 12 يونيو.