العثور على الصندوق الأسود للطائرة الكوبية المنكوبة

الشارقة 24 - د ب أ:

عثر المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب كوبية، أمس السبت، على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

وقال وزير المواصلات الكوبي آديل إزكويردو، السبت، إن الصندوق الأسود الذي تم العثور عليه في حالة جيدة.

وأضاف الوزير في حديث مع التلفزيون الحكومي الكوبي، أن الخبراء يعملون بصورة مكثفة في موقع الحادث للعثور على الصندوق الثاني.

كانت طائرة الركاب تحطمت ظهر الجمعة، وعلى متنها أكثر من 100 راكب خلال إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال ثلاثة جرحى فقط من حطام الطائرة، ولم تصدر السلطات أية معلومات رسمية عن سبب تحطم الطائرة.