مصرع 10 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بـ "تكساس الأميركية"

الشارقة 24 – رويترز:

قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأميركية إن طالباً مسلحاً دخل مدرسة ثانوية بالولاية وقتل 10 أشخاص بالرصاص، وأصاب 10 آخرين بينهم زملاء له، وإنه كان يخطط لإنهاء الهجوم بالانتحار لكنه سلم نفسه للشرطة.

وقال طلاب إن المسلح فتح النار في فصل دراسي بمدرسة سانتافي الثانوية قبل قليل من الثامنة صباحاً (13:00 بتوقيت جرينتش)، أمس الجمعة، وإنهم فروا مذعورين بعدما شاهدوا زملاءهم المصابين، بينما أدى إطلاق جرس إنذار من الحريق إلى إخلاء المدرسة.

كان ذلك أحدث هجوم في سلسلة طويلة من الحوادث المميتة بالمدارس الأميركية.