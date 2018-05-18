17 قتيلاً وجريحاً بتجدد أعمال العنف في شرق أوكرانيا

جانب من العروض العسكرية للانفصاليين في شرق أوكرانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب 13 آخرون بجروح في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لروسيا، مع تجدد أعمال العنف، يوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة الإقليمية، مقتل فتى مع والده في القصف الذي طاول بيتهما في قرية ترويتسكي في منطقة لوغانسك، في المجال الخاضع لسيطرة كييف.

وكتب الحاكم الإقليمي يوري غاربوز على صفحته على فيسبوك، أن الأم أصيبت بجروح خطرة ووضعت في الإنعاش، وأصيب ابنها الثاني في ساقيه، لكن حياته ليست في خطر.

وتحدث الانفصاليون من جانبهم، عن مصرع اثنين من المقاتلين الانفصاليين وإصابة ثالث في مواجهات مع الجيش الأوكراني.

وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في غورليفكا، الواقعة تحت السيطرة الانفصالية، بينما تحدث الجيش الأوكراني عن إصابة سبعة جنود.