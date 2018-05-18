فرنسا تحبط هجوماً بالمتفجرات والمواد الكيماوية في باريس

الشارقة 24 – وام:

تمكنت أجهزة الأمن الفرنسية، من إحباط مخطط تخريبي كان طور التنفيذ في العاصمة باريس، باستخدام متفجرات ومواد كيماوية، بعد اعتراضها رسائل مشفرة بين شقيقين فرنسيين من أصول مصرية واعتقالهما، قبل شروعهما في التنفيذ بعد تتبعهما واقتفاء خطواتهما لبضعة أيام.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب: إنّ قوات الأمن عثرت خلال اعتقال الجناة على دروس وبرامج تعليمية تظهر كيفية إنتاج سموم "الريسين"، تؤكد تماماً مضمون الرسائل التي كانا يتبادلانها عبر برقيات مشفرة.

وتعتبر هذه هي العملية الثانية التي تواجهها السلطات الفرنسية في أقل من أسبوع، بعد تمكن الشرطة الفرنسية، السبت الماضي، من القضاء على إرهابي فرنسي من أصل شيشاني يدعى حمزة عظيموف، نفذ هجوماً بالسكين على المارة بالقرب من ساحة الأوبرا بباريس، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل مواطنة فرنسية وإصابة أربعة آخرين بينهم سياح أجانب.