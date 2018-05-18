الجاسوس الروسي السابق يغادر المستشفى في بريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، يوم الجمعة، أن سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق، الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في بريطانيا في مارس الماضي غادر المستشفى.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس في بيان: "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى".

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب، وطردت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة أكثر من 100 دبلوماسي روسي، بينما نفت موسكو ضلوعها في الهجوم، وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.