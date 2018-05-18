رئيس أوكرانيا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة في أوكراني، اليوم الجمعة، أن الرئيس بترو بوروشينكو وقع مرسوماً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على شركات وكيانات روسية.

كان مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وافق في مطلع مايو على فرض عقوبات جديدة، مثلما فعلت الولايات المتحدة التي أدرجت رجال أعمال وحلفاء للرئيس فلاديمير بوتين في قائمة سوداء.

ووسعت كييف نطاق العقوبات التي كانت فرضتها على مئات الشركات والكيانات الروسية رداً على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعم الكرملين لحركة انفصالية مؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا.

ولم يذكر المرسوم الأفراد والشركات المدرجين في أحدث قائمة.

وقال المجلس إن العقوبات الجديدة ستطبق لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتشمل عقوبات على نواب في البرلمان ومسؤولين روس كبار.