مقتل 2 في تصادم حافلة مدرسية وشاحنة في نيوجيرزي

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون إن تلميذاً ومدرساً لفظا أنفاسهما، بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها ثمل على طريق سريع في نيوجيرزي.

وأسفر الاصطدام الذي وقع، أمس الخميس، بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.

وقال حاكم نيوجيرزي فيل مورفي في مؤتمر صحافي، إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية، وكانت الحافلة تقل 38 تلميذاً و7 بالغين من ضمنهم السائق.

وقال مورفي: "بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون لجراحة الآن...".