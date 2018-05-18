واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، يوم الخميس، على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية، مقرها في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر الموقع أن الشخصين هما محمد إبراهيم بزي ممول حزب الله، وعبد الله صفي الدين، ممثل الحزب في إيران.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت على القائمة السوداء أيضاً مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب، وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها لبنان.