كوريا الجنوبية تعلن عزمها مواصلة المباحثات مع جارتها الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

صرحت كوريا الجنوبية الخميس، بأنها تعتزم مواصلة المباحثات مع كوريا الشمالية، من أجل عقد المحادثات الرفيعة المستوى التي ألغتها بيونجيانج الأربعاء.

وأضافت أنها ستسعى للتوسط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد تهديد بيونجيانج بالانسحاب من القمة المرتقبة بين زعيمي البلدين.

وكانت بيونجيانج قد أعلنت تعليق محادثات رفيعة المستوى كان من المقرر إجراؤها مع كوريا الجنوبية الأربعاء، بسبب التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها سول وواشنطن، والتي وصفتها وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنها "استفزاز".

كما أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء، أنها قد لا تحضر القمة إذا واصلت واشنطن المطالبة بالتخلي عن ترسانتها النووية، من جانب واحد.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القمة ستمضي قدماً، لكنه سيواصل الإصرار على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.