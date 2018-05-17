واشنطن تفرض عقوبات على أمين عام حزب الله ونائبه

الشارقة 24 – رويترز:

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على قيادة جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية، حيث استهدفت أمينها العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن العقوبات شملت أيضاً أربعة أفراد آخرين.

وهذه ثالث جولة من العقوبات تعلنها واشنطن منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة في البيان أن عقوبات الأربعاء، استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "باستهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا مجتمعة تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف "‬‬بالجناح السياسي"،‬‬ وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي".

وأضافت أن العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يشمل السعودية والإمارات البحرين والكويت وعمان وقطر.