واشنطن تفرض عقوبات على إيران وطهران تهدد باستئناف التخصيب

الشارقة 24 – رويترز:

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وعلى بنك البلاد الإسلامي ومقره العراق، "لتحويلهما ملايين الدولارات" للحرس الثوري الإيراني، مع سعي واشنطن لوقف تمويل ما تصفه بأنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: إن سيف حوّل سراً ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري الإيراني، من خلال بنك البلاد، "لإثراء وتعزيز أجندة حزب الله التي تتسم بالعنف والتطرف".

وأدرجت الخزانة الأميركية أيضاً، علي ترزالي مساعد مدير الإدارة الدولية بالبنك المركزي الإيراني، وآراس حبيب رئيس بنك البلاد الإسلامي ضمن القائمة السوداء.

وقالت الوزارة إن العقوبات ضد سيف وترزالي لن تؤثر بشكل فوري على تعاملات البنك المركزي، ولكنها أضافت أن هذه العقوبات التي يجري فرضها بموجب الاتفاق النووي ستشمل تحويلات معينة للبنك المركزي بالدولار الأميركي، ابتداء من السابع من أغسطس 2018.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم، إذا لم تجد سبيلاً، مع الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله: "إن لم يتم الحفاظ على مصالحنا فسوف ننسحب من الاتفاق ونستأنف التخصيب إلى 20 %، أو إلى أي مستوى نرغب فيه".