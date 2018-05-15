الكوريتان تعقدان الأربعاء محادثات رفيعة المستوى

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الكوريتين اتفقتا، اليوم الثلاثاء، على إجراء محادثات رفيعة المستوى، غداً الأربعاء، لبحث الخطوات الضرورية لتنفيذ تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ويبحث الاجتماع خططاً محددة ضرورية لتنفيذ إعلان قمة 27 أبريل بين الكوريتين، والذي يتضمن تعهدات بإنهاء 7 عقود من الحرب هذا العام، والسعي من أجل النزع التام للأسلحة النووية.

وقالت الوزارة في بيان: "سيعقد الجنوب والشمال اجتماعاً رفيع المستوى في 16 مايو في قصر السلام في بانمونجوم، لبحث تنفيذ إعلان بانمونجوم لسلام ورخاء ووحدة شبه الجزيرة الكورية".

وسيكون الاجتماع هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها كوريا الشمالية والتي أنعشت الآمال في إنهاء 7 عقود من الصراع في شبه الجزيرة الكورية.