هبوط طائرة صينية اضطرارياً بعد كسر الزجاج الأمامي لقمرة القيادة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية، الإثنين، أن طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان اضطرت للهبوط اضطرارياً في مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين، وذلك عقب تعرض الزجاج الأمامي للجانب الأيمن لقمرة القيادة للكسر.

وجاء في بيان للشركة أن مساعد القبطان الذي كان يجلس في المقعد الأيمن أصيب بجروح في الوجه والتواء في المعصم، في حين أصيبت مضيفة بإصابات طفيفة.

وكانت الطائرة قد غادرت مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب البلاد الساعة السادسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي (2238 بتوقيت غرينتش الأحد) وكانت في طريقها لمدينة شينجوان.

وهبطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص ايه 319، في مطار تشنجدو شوانجليو الدولي، على بعد 400 كيلومتر شمال غرب مدينة تشونجتشينج.