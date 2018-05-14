ميركل تفتتح مؤتمر قادة الجيش الألماني في برلين

الشارقة 24 - د ب أ:

تفتتح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، مؤتمر قادة الجيش الألماني في العاصمة برلين، لبحث قضايا تخص مستقبل الجيش.

ويُعقد هذا المؤتمر كل عامين بمشاركة قادة مدنيين وعسكريين من القوات المسلحة الألمانية.

وعقب كلمة ميركل، تتحدث وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فإن الموضوع الرئيسي للمؤتمر يتركز على تحديث الجيش الألماني.

ومن المنتظر أن تطرح الوزيرة خلال المؤتمر أهداف عملية التحديث، مع رسم ملامح لمستقبل الجيش الألماني.

ويركز المؤتمر أيضاً على الشراكات في التحالف عبر الأطلسي وأوروبا، بالإضافة إلى مسألة الرقمنة.