إصابة 10 في تفجير مركز شرطة بمدينة سورابايا الإندونيسية

الشارقة 24 - د ب أ:





قالت الشرطة الإندونيسية إن دراجة مفخخة انفجرت، اليوم الإثنين، في مقر للشرطة بمدينة سورابايا، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 4 ضباط.





وقال فرانس بارونج مانجيرا، المتحدث باسم شرطة مقاطعة جاوة الشرقية: "أصيب أربعة من الشرطة و6 مواطنين محليين كانوا في مركز الشرطة".





وأوضح مانجيرا أن كاميرات المراقبة أظهرت رجلاً وامرأة كانا يحملا القنبلة على متن دراجة نارية.





وأظهرت لقطات أمنية متداولة على الإنترنت شرطيين يوقفان دراجة نارية تحمل شخصين عند بوابة مركز الشرطة قبل التفجير.





ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من قيام 6 انتحاريين بمهاجمة 3 كنائس في المدينة، مما أسفر عن مقتلهم جميعاً، علاوةً على 8 أشخاص آخرين.