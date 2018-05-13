بومبيو: أميركا سترفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا أوفت بالمطالب

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد، إن واشنطن ستوافق على رفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا وافقت على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل، وهي خطوة ستحقق رخاء اقتصادياً سيضاهي ما حققته كوريا الجنوبية من تقدم.

وأضاف بومبيو متحدثاً لقناة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار أموال دافعي الضرائب لمساعدة كوريا الشمالية، لكنها مستعدة لرفع العقوبات بغية تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأميركية الخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية في كوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات بومبيو قبل اجتماع مقرر يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب، والذي سيكون أول اجتماع من نوعه بين رئيس أميركي في المنصب وزعيم كوري شمالي.