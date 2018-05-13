خلال حديثه لـ "فوكس نيوز"

بومبيو: أميركا سترفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا أوفت بالمطالب

  • الأحد 13, مايو 2018 في 9:52 م
  • وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
    وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
رهن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد، رفع واشنطن العقوبات عن كوريا الشمالية، بإيفاء الأخيرة بالمطالب الخاصة بتفكيك أسلحتها النووية بالكامل.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد، إن واشنطن ستوافق على رفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا وافقت على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل، وهي خطوة ستحقق رخاء اقتصادياً سيضاهي ما حققته كوريا الجنوبية من تقدم.
 
وأضاف بومبيو متحدثاً لقناة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار أموال دافعي الضرائب لمساعدة كوريا الشمالية، لكنها مستعدة لرفع العقوبات بغية تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأميركية الخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية في كوريا الشمالية.
 
وتأتي تصريحات بومبيو قبل اجتماع مقرر يوم 12 يونيو المقبل في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب، والذي سيكون أول اجتماع من نوعه بين رئيس أميركي في المنصب وزعيم كوري شمالي.