15 قتيلاً على الأقل بهجوم في جلال أباد شرق أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:





قال مسؤولون محليون، إن قوات الأمن الأفغانية اشتبكت لعدة ساعات مع مجموعة من المهاجمين الذين اقتحموا مبنى حكومياً في مدينة جلال اباد بشرق البلاد، في هجوم منسق اليوم الأحد، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين.





وأضاف المسؤولون أنه بعد انفجار سيارة ملغومة عند مدخل مكتب حسابات الإقليم، دلف أربعة بسرعة إلى داخله حاملين أسلحة آلية وقذائف صاروخية، وسُمع دوي انفجارات عدة أثناء اشتباك المهاجمين مع قوات الأمن والذي استمر لساعات طويلة.





ووقع الهجوم في منطقة مزدحمة تضم العديد من المباني الحكومية، ومنها مدرسة ظلت داخلها نحو 1000 فتاة محاصرة أثناء تبادل إطلاق النار.





وبعد ساعات من تبادل إطلاق النار وتصاعد الدخان من مكتب الحسابات الحكومي، قال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن الاشتباك انتهى بمقتل كل المهاجمين المسلحين.





و أعلن تنظيم "داعش" في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.