منفذ "هجوم باريس" كان مدرجاً على قائمة للمراقبة الأمنية

الشارقة 24 - د ب أ:

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في فرنسا بأن منفذ هجوم الطعن الذي شهدته باريس وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين بالقرب من أوبرا باريس، كان مدرجاً على قائمة للمراقبة الأمنية.

وأضاف المصدر أن المهاجم، وهو من مواليد جمهورية الشيشان في روسيا عام 1997، كان يحمل الجنسية الفرنسية.

كانت الشرطة قد أطلقت الرصاص على المهاجم وأردته قتيلاً بعد دقائق من تنفيذه لهجوم الطعن الساعة التاسعة تقريباً مساء السبت (1900 بتوقيت غرينتش).

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، ولم تؤكد السلطات الفرنسية تورط التنظيم، ولكنها أعلنت أنها تتعامل مع الحادث كهجوم إرهابي.

وخلفت الهجمات الإرهابية أكثر من 240 قتيلاً في فرنسا منذ أوائل عام 2015، وأعلن "داعش" مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات.