مقاتلتان أميركيتان تواجهان قاذفتين روسيتين لـ 40 دقيقة بمسافة 100 متر

قاذفة روسية من طراز يو.تي-95 - أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



اعترضت مقاتلتان أميركيتان، قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي، قبالة ساحل آلاسكا الجمعة.



وصرح الميجر الكندي أندرو هينيسي المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، في بيان لمحطة "سي.إن.إن"، بأن الطائرتين الروسيتين، وهما من طراز تي يو-95 "بير"، دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي، على بعد نحو 200 ميل قبالة ساحل آلاسكا الغربي نحوالي الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



ونقلت "سي.إن.إن" عن البيان، أن طائرتين مقاتلتين من طراز نوراد إف-22، ومقرهما آلاسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة، ولم تدخل الطائرتان الروسيتان قط المجال الجوي الأميركي.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، السبت، أن مقاتلتين أميركيتين من طراز إف-22 رافقتا القاذفتين الروسيتين من طراز تي يو-95 وتي يو-142 في المجال الجوي الدولي لمدة 40 دقيقة.



ونسبت إلى الجيش الروسي قوله، أن المقاتلتين الأميركيتين كانتا على بعد لا يقل عن 100 متر من القاذفتين الروسيتين.