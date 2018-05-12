رئيس بعثة الأمم المتحدة يحث على إنهاء العنف في جنوب السودان

الشارقة 24 – واس:

حث رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر، الأطراف المتحاربة على إنهاء العنف والالتزام الكامل بمحادثات السلام، التي من المقرر استئنافها في منتدى إعادة التأهيل رفيع المستوى في أديس أبابا في 17 مايو بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وقال شيرر إن "العنف ليس هو الحل للتحديات التي تواجه جنوب السودان، الحل هو بالتأكيد سياسي ويجب على جميع الأطراف المتحاربة الالتزام باتفاقية وقف الأعمال العدائية، وإلقاء أسلحتها والمجيء إلى طاولة المفاوضات بإرادة حقيقية لتقديم تنازلات، والتصالح والعمل من أجل السلام".