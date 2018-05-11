لا تغيير بالقانون الروسي للسماح بفترة رئاسية ثالثة لبوتين

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الكرملين الجمعة، أن اقتراحاً بتغيير الدستور للسماح للرئيس فلاديمير بوتين بتولي فترة رئاسية أخرى، عندما تنتهي فترته الحالية عام 2024، ليس مطروحاً على أجندة الرئيس.

واقترح مشرعون في إقليم الشيشان الواقع في جنوب روسيا هذا الأسبوع، سن قانون يتيح للرئيس أن يخدم ثلاث فترات رئاسية متتالية، ويحظر الدستور الحالي على أي مرشح أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف الجمعة، عندما سُئل عن المقترح: "هذه مسألة دستورية، لكنها ليست مطروحة على أجندة الرئيس".

وذكر أن بوتين سبق وأوضح موقفه من تغيير الدستور.