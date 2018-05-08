هجوم بسكين على امرأة ألمانية غربي البلاد

من عناصر الشرطة الألمانية، أرشيفية

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن سيدة تعمل في مكتب رعاية اجتماعية بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا تعرضت لهجوم بسكين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن السيدة وزميلاً لها حاول إنقاذها أثناء الهجوم عليها، يعانيان من جروح بسيطة.

وذكرت الشرطة، أن الجاني المشتبه فيه "56 عاماً" انقض على السيدة "42 عاماً" دون سبب واضح، فهرع زميل لها لمساعدتها، فأصيبا كليهما خلال الاشتباك.

وأضافت الشرطة أن الجاني لاذ بالفرار، ولم ينجح البحث عنه حتى الآن.

وأوضحت أنه تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى لتلقي الرعاية هناك، فيما تم إتمام الإسعافات لزميلها في مكان الحادث.