البرلمان الأرمني ينتخب زعيم المعارضة رئيساً للوزراء

الشارقة 24 – وكالات:

انقشعت سحب الأزمة السياسية في أرمينيا، بعد أن نجح البرلمان اليوم الثلاثاء، في انتخاب زعيم الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع نيكول باشينيان رئيساً للوزراء، وذلك بأغلبية 59 صوتاً مؤيداً مقابل 42 صوتاً معارضاً، ما يشكل تحولاً في المشهد السياسي في البلاد.

وكان باشينيان فشل في الحصول على غالبية الأصوات الأسبوع الماضي، ما أثار المخاوف من إمكانية دخول الدولة القوقازية في أخطر أزمة سياسية تواجهها منذ سنوات.

ومن خلال حملة عصيان مدني غير مسبوقة، دفع الزعيم المعارض باشينيان الذي يحظى بشعبية رئيس الحكومة سيرج سركيس يان إلى الاستقالة بشكل مفاجئ، بعد أسبوع فقط من عودته إلى منصب رئيس الوزراء الذي مُنِح صلاحيات واسعة مؤخراً بعدما بقي رئيساً للبلاد على مدى عشر سنوات.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والاتحاد الأوروبي نيكول باشينيان على توليه المنصب.

وكان باشينيان قد طرح سياسة خارجية من شأنها الإبقاء على العلاقات التقليدية الوثيقة بين أرمينيا وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي من أجل السعي لنظام سفر بدون تأشيرة دخول.