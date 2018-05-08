وزيرا الخارجية الأميركي والمكسيكي يناقشان اتفاقية التجارة الحرة

الشارقة 24 – واس:

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، الإثنين، اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (نافتا) والأوضاع الأمنية على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال بومبيو في تصريح صحافي عقب اللقاء:" إن المصالح الاقتصادية للبلدين متداخلة بعمق حيث تعد المكسيك ثاني أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة".

وأوضح الوزير الأميركي أنه ناقش مع نظيره المكسيكي كيفية تحديث وتطوير اتفاقية (نافتا)، وكذلك مواصلة العمل مع كندا في هذا السياق.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.7 مليار دولار من السلع والبضائع يومياً، ونحن نسعى لتحسين الكفاءة في مرافئ الدخول من أجل دعم تدفق التجارة بين البلدين.

ورأى وزير الخارجية الأميركي أن أمن البلدين مرتبط كل بالآخر، مضيفاً أنهما حققا تقدماً من الناحية الدبلوماسية، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر سيبقى أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية.