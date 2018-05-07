برلين وباريس تحثان بوتين على التعاون لحل النزاعات الدولية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت ألمانيا وفرنسا عن توقعاتهما من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولايته الجديدة القيام بدور بناء في حل النزاعات الدولية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين لدى لقائه بنظيره الفرنسي جون إيف لودريان بالعاصمة برلين، إنه يتعين على روسيا أن تكون جزءاً من الحل في أزمات مثل سوريا وأوكرانيا.

وأعلن ماس أنه مهتم بإقامة حوار مع روسيا، ولكنه أشار إلى أن لديه توقعات أيضاً بشأن النهج الذي تتبعه روسيا، وقال: "إننا نتوقع إسهامات بناءة أيضاً من أجل حل المشكلات الموجودة".

ومن جانبه قال لودريان، إن روسيا ليست شريكاً سهلاً، ولكنه أكد أنه يعتزم الإبقاء على الحوار، وأشار إلى أن عزلة روسيا لن تكون جيدة، سواء بالنسبة لروسيا أو أوروبا.