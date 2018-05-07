بوتين: روسيا في حاجة لتحسينات ضخمة

الشارقة 24 – وكالات:

تم تنصيب فلاديمير بوتين الإثنين، رئيساً لروسيا لولاية رابعة تستمر حتى سنة 2024، بعد أن أمضى 18 عاماً في الحكم كرئيس ورئيس للوزراء.

وعقب أداء اليمين الدستورية خلال مراسم في الكرملين حضرها نحو 5 آلاف ضيف، قال بوتين: إن روسيا في حاجة لتحسين الكثير من القطاعات لضمان الحرية والعدالة للمجتمع.

وأضاف أن العالم يتغير بسرعة، وأن روسيا تحتاج للمواكبة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا قد تجاوزت بشكل متكرر فترات عصيبة على مدار تاريخها الذي يمتد لألف سنة، وقال "إننا فريق واحد قوي قادر على التغلب على أي عقبة".

وشكر بوتين الشعب الروسي لدعمه الصادق، مشدداً على أهمية هذا الدعم ليس فقط للدفاع عن موقعنا على الساحة الدولية وإنما أيضاً من أجل تغييرات إيجابية في العمق داخل البلاد.

وبعيد حفل التنصيب سمّى بوتين مرة جديدة ديمتري مدفيديف لمنصب رئيس الوزراء، ويتوقع أن يصادق مجلس النواب على هذا الترشيح من دون أية مفاجأة.

وكان بوتين قد فاز في الانتخابات بنسبة 76.7% من أصوات المقترعين وهي الأعلى منذ وصوله الى الحكم.